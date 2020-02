Hipopótamos, una plaga tan grave como el coronavirus: Brigitte Baptiste

La bióloga explicó sobre la amenaza que representa el crecimiento desbordado de esta especie en el Magdalena Medio.

“Los hipopótamos son una plaga tan grave como el Coronavirus, realmente hay que pensarlo de esa manera. Lo que pasa es que son grandes, son bonitos, carismáticos, pero son letales, muy peligrosos”, señala Baptiste.

La rectora de la Universidad EAN agrega que las heces de estos animales modifican la química de las aguas donde se asientan.

“Su sistema digestivo está produciendo unas heces que son específicas a sus necesidades y esas heces tienen un contenido distinto de bacterias y materias de residuo que van llenando la ciénaga y van modificando la química de las aguas y las especies nativas no pueden vivir en esas condiciones, lo que vamos a enfrentar poco a poco es un desastre ecológico”, asegura la bióloga.

Baptiste manifiesta que desde 1996 hasta ahora la conclusión de expertos sobre cómo solucionar esta problemática es que “hay que sacrificarlos”.

“Hay que acabarlos, eliminarlos, no hay ninguna otra posibilidad. Con el dolor del alma que representa tomar una decisión de este tipo, pero los hipopótamos no pueden ser extraídos del ecosistema para llevarlos a alguna parte, nadie los recibe, no hay zoológicos, no hay espacios para tenerlos”, afirma Brigitte.

Incluso algunas personas han sugerido que los hipopótamos sean llevados a África, pero la bióloga manifiesta que “es completamente inviable”.