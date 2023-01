La huella imborrable que el mal uso de pólvora dejó en el político Mauricio Tobón

El excandidato a la Gobernación de Antioquia perdió el ojo derecho cuando disfrutaba de una fiesta familiar, luego del manejo irresponsable de estos artefactos.

“En un momento explotó de manera no controlada parte de la pólvora que nosotros teníamos en esa fiesta y fue a dar contra mi cara uno de estos juegos pirotécnicos, estallándome el ojo y perdiéndolo de por vida”, relata Tobón.

Como él, hoy en Antioquia hay 23 personas que durante estas fiestas decembrinas, de forma directa o indirecta, tuvieron cercanía con elementos pirotécnicos y resultaron quemados.

Tres de ellos son menores de edad y uno sufrió la amputación de varios de sus dedos.

“Más del 50 por ciento son observadores, no necesariamente las personas que manipulan la pólvora, entonces es muy importante saber que existe un factor de riesgo de estar en un sitio en el que alguien más esté haciendo uso de pólvora”, explicó la subsecretaria de salud pública, Natalia López.

Pero el riesgo no solo está en la pólvora: por cada caso de quemadura con elementos pirotécnicos, las autoridades atienden 30 por lesiones con líquidos calientes.

“Si vamos a tener sancochos, natillas, frijoleadas, sin licor o con licor, que sea controlado y en buena compañía para tener mejor disfrute y evitar el riesgo de lesiones”, pidió María Clara Mendoza, la jefe de urgencias y cirugías del Hospital San Vicente Fundación.

“Toda la pólvora mata, toda la pólvora causa daños irreparables para toda la vida, una simple chispita le cae a un ojo de un niño y lo pierde para toda la vida”, recalcó Tobón.

A la fecha, Antioquia reporta un incremento del 15 por ciento en el número de personas quemadas, en relación con el mismo periodo del año pasado, donde se registraron 20 casos.