Le dicen adiós a tortuoso viaje en ferri: fue habilitada vía por encima de la cresta de Hidroituango

Un año y 7 meses tuvieron que pasar para que Ituango, en el norte de Antioquia, volviera a estar conectado vía terrestre con Medellín.

Este viernes, previo a las fiestas patronales de Ituango y Toledo, se pone en funcionamiento la nueva vía, que atraviesa el proyecto.

Felicidad. No hay otra palabra que defina mejor lo que hoy muestran los rostros ituanginos al pasar por su nueva vía.

El tramo más atractivo es sin duda el paso por la cresta de la presa. Son 550 metros de conexión, pero para disfrutar viendo un espectáculo maravilloso como la caída de agua por el vertedero y del otro lado, el colosal embalse de Hidroituango.

“La vía tiene cerca de 8 metros, es a doble carril, está debidamente iluminada y señalizada; de hecho aprovechamos y pusimos alumbrado navideño”, dijo sobre el nuevo hito en la obra Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM.

Y pensar que 19 meses atrás, contra el reloj, miles de obreros trabajaron día y noche para llegar a la cota 410 sobre el nivel del mar para evitar una catastrofe.

Hoy Hidroituango cumple con otro de sus hitos.

“Siempre decíamos: ¿será que alcanzamos a llegar a la cota 410? Recuerden que esa era la famosa cota y siempre los trabajadores se me acercaban y decían, alcalde no se preocupe que esto no se cae, yo construí esto y eso es lo que permitió que se superará la contingencia”, recordó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

