Manifestantes del paro nacional se congregan en el Parque de Los Deseos, en Medellín

Cinco movilizaciones que partieron de diferentes puntos en la mañana, arribaron a ese sector del norte de la capital antioqueña.

Tenga en cuenta las vías por las que avanza la movilización y las novedades en el servicio de transporte público en la ciudad.

6:15 p.m. Por cierre preventivo, los trenes del metro no realizan paradas, temporalmente, en las estaciones Hospital y Universidad, informó la empresa de transporte. Las demás estaciones de la línea A operan con normalidad.

(18:14) A partir de este momento los trenes no realizan paradas, temporalmente, en la estaciones Hospital y Universidad por cierre preventivo. Las demás estaciones de la línea A operan con normalidad. pic.twitter.com/57T7wnM4dF — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) November 21, 2019

5:30 p.m. Algunos encapuchados generan disturbios en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y el Esmad lanza gases lacrimógenos para dispersarlos.

#AsíVaElParo Algunos encapuchados generan disturbios en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y el Esmad lanza gases lacrimógenos para dispersarlos https://t.co/cSbGNwsO3W pic.twitter.com/GS8IBvzDAp — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

4:50 p.m. La línea 1 de Metroplús, según el Metro, solo presta servicio entre las estaciones U.deM. - Industriales y Hospital - Aranjuez.

4:30 p.m. Se desarrollan actividades culturales en el Parque de Los Deseos, note de Medellín.

A esta hora inicia la concentración ciudadana en el parque de los deseos para actividades artísticas y culturales. Qué bueno decir esto: Prima el buen comportamiento. — Andrés Tobón (@tobonvillada) November 21, 2019

4:00 p.m. El Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana informó sobre lloviznas en Belén, Guayabal, y Laureles, sur de Medellín.

3:40 p.m. Sin alteraciones de orden público finaliza a esta hora la marcha del paro nacional en Medellín. Manifestantes hacen presencia en el Parque de los Deseos, frente a la Universidad de Antioquia.

#AsíVaElParo Sin alteraciones de orden público finaliza a esta hora la marcha del paro nacional en Medellín. Manifestantes hacen presencia en el Parque de los Deseos, frente a la Universidad de Antioquia pic.twitter.com/2aL4VC7UDz — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

3:32 p.m. Continúan llegando manifestantes al Parque de los Deseos.

3:25 p.m. Se normaliza la operación en la estación Prado de la línea A del metro y la línea 2 del Metroplús.

3:09 p.m. La línea A del metro no realiza parada en las estaciones Prado, Hospital y Universidad. La línea 1 del Metroplús opera entre las estaciones Minorista – U. de M., mientras que la línea 2 no presta servicio comercial.

3:00 p.m. Empiezan a llegar manifestantes al Parque de los Deseos, frente a la Universidad de Antioquia, el punto de finalización de la marcha.

2:54 p.m. Se normaliza la operación del Tranvía de Ayacucho. Opera entre las estaciones San Antonio – Oriente Oriente – San Antonio.

2:20 p.m. Manifestantes limpian los vidrios y vitrinas de un centro comercial que fue rayado por encapuchados.

#AsíVaElParo ‘Capuchos’ pintan vitrinas de centro comercial en Medellín y la pared de una bodega y manifestantes reparan el daño https://t.co/vhW2F2RK7k — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

1:41 p.m. El tren que fue rayado con un grafiti fue limpiado y ya circula en el sistema metro.

1:30 p.m. Manifestantes realizan un plantón en la avenida Oriental con La Playa.

1:09 p.m. Falsa alarma en la estación Itagüí del metro por una bolsa abandonada dentro del sistema. Se reanuda operación en esta parada.

1:00 p.m. Por cuestiones de seguridad, los trenes del metro de Medellín no realizan paradas en la estación Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

11:30 a.m. Una persona hizo un grafiti en una puerta al interior de un tren del metro . El vehículo ya se encuentra en los patios para su limpieza. La empresa también aclaró que una foto que circula en redes sociales de un vidrio panorámico roto no es de hoy.

#AsíVaElParo El @metrodemedellin confirmó que una persona hizo un grafiti en una puerta al interior de un tren. El vehículo ya se encuentra en los patios para su limpieza https://t.co/cSbGNwsO3W pic.twitter.com/KuTtgpAHpV — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

11:00 a.m. Timochenko se unió a la marcha por el paro nacional en el Parque de las Luces de Medellín, donde se tomo fotos con algunas personas.

#AsíVaElParo La sorpresa de manifestantes en Medellín durante el paro nacional al encontrarse a Timochenko https://t.co/kaDBeabdax pic.twitter.com/zb050VHSBG — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

10:46 a.m. Con completa calma opera el metro de Medellín en las estaciones del norte del Valle de Aburrá.

#AsíVaElParo Este es el panorama en la estación del metro de Bello, donde se reporta normalidad https://t.co/lnUtR58KkP pic.twitter.com/b4A9ejc0fW — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

10:30 a.m. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) también se unió a las movilizaciones y a esta hora recorren las calles de Medellín.

10:13 a.m. Directivas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid anuncian que por las movilizaciones la institución cerrará sus puertas a medio día de este jueves.

10:07 a.m. Barras de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín se unen a la movilización. Los hinchas del verde se movilizan hacia el Parque de las Luces y los seguidores del rojo ya están en el lugar.

#AsíVaElParo Barras de Atlético Nacional e Independiente Medellín se unen a marchas del paro nacional. Los hinchas del verde se movilizan hacia el Parque de las Luces y los seguidores del DIM ya están en el lugar https://t.co/cSbGNwsO3W pic.twitter.com/p7KOvmTWt8 — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

9:43 a.m. Los estudiantes, centrales obreras y demás ciudadanos están concentrados en el Parque de las Luces, frente a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Se espera que a las 11:00 a.m. se reanude la marcha

#AsíVaElParo A esta hora los manifestantes en Medellín realizan un plantón en el Parque de las Luces y sus inmediaciones. Se espera que a las 11:00 a.m. se reanude la marcha https://t.co/uyqPLVp9S2 pic.twitter.com/2Xprr8Zmg3 — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

9:36 a.m. Se normaliza la operación en la estación Cisneros de la línea B y la línea 1 del Metroplús. Mientras que en la línea A no paran los trenes en Alpujarra.

9:11 a.m. El Tranvía opera entre las estaciones San José – Oriente Oriente – San José por la movilización, es decir, no llega hasta San Antonio.

9:10 a.m. Cierran temporalmente la estación San Antonio del metro. Mientras que la línea B opera entre Suramericana – San Javier.

9:00 a.m. Arranca la movilización de los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid a su paso por la avenida Las Vegas con destino a la concentración en el Parque de las Luces https://t.co/cSbGNwsO3W #AsíVaElParo pic.twitter.com/GN7VehAS3S — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

8:34 a.m. Los trenes no realizarán paradas, temporalmente en las estaciones Parque Berrío, de la línea A, y Cisneros, de la línea B.

8:31 a.m. Fue capturado un ciudadano cerca de la estación Madera del metro por portar 30 pimpones con pintura.

#AsíVaElParo Capturan a un ciudadano cerca de la estación Madera del metro por portar 30 pimpones con pintura https://t.co/lnUtR58KkP

📸 Cortesía pic.twitter.com/r0DgKvv3nF — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 21, 2019

8:00 a.m. Arranca la marcha desde Punto Cero de los estudiantes de la Nacional y la U. de A.

7:15 a.m. Por la movilización ciudadana, la línea 1 del Metroplús está operando entre las estaciones U. de M. – Industriales y Aranjuez – Hospital.

7:10 a.m. Arranca la marcha de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, que se encontrarán en Punto Cero con los de la Nacional.

6:30 a.m. Estudiantes de la Universidad de Antioquia se concentran a los alrededores del campus y el Parque de los Deseos.

Universidad de Antioquia cerrada durante la movilización

Por los actos vandálicos que ocurrieron la tarde del miércoles al interior de la U. de A., las directivas de la institución decidieron suspender todas las actividades este jueves 21 de noviembre.

Aunque en días pasados desde la universidad se había manifestado que durante el paro nacional las sedes y seccionales en Medellín se mantendrían abiertas, los hechos registrados en las últimas horas obligaron un cambio planes:

“Los disturbios pusieron en serio riesgo a nuestros universitarios y visitantes, afectaron bienes e infraestructuras de la Institución y hasta tanto no se haga un análisis riguroso del estado del campus, del riesgo derivado de los artefactos explosivos que instalaron los encapuchados y, en general, de las posibles afectaciones a la salud y la seguridad de la comunidad universitaria, no será posible reanudar las actividades como queríamos hacerlo, por lo tanto, y por lo pronto, el día 21 no habrá actividades académicas ni administrativas en la Ciudad Universitaria y las sedes en Medellín”, precisó la Universidad de Antioquia en un comunicado.

También, la institución lamentó el desalojo del bloque 22 (Bienestar Universitario) y el saqueo de los cajeros automáticos de la Cooperativa de Profesores, por parte de los encapuchados.

#Video Estudiantes abuchean y rechazan a encapuchados que provocan disturbios a esta hora en la Universidad de Antioquia previo al paro nacionalhttps://t.co/z3Kno0uhmP pic.twitter.com/oTt0oPFnIP — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) November 20, 2019

Metro de Medellín opera con normalidad

Durante las movilizaciones ciudadanas que se tienen previstas para este jueves 21 de noviembre en Medellín, el metro de Medellín anunció que el sistema trabajará con normalidad y en su horario habitual: de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

La única novedad es la línea M (Miraflores) que está fuera de servicio por mantenimiento y que volverá a prestar servicio a partir del 25 de noviembre.

Asimismo, la línea 1 del Metroplús opera entre las estaciones Universidad de Medellín - Industriales y Hospital - Aranjuez debido a la manifestación ciudadana. Las demás líneas operan con normalidad.

📢Este jueves, 21 de noviembre, operaremos con normalidad en nuestras líneas y en el horario habitual: de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.



Metrocable Arví (línea L): de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.



La línea M (Miraflores) está fuera de servicio por mantenimiento. Reanudará el 25 de noviembre. pic.twitter.com/WuvHudfBOK — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) November 20, 2019

EnCicla no opera en 20 estaciones de Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó que este jueves 21 de noviembre 20 estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla no prestan servicio.

La decisión se toma para cuidar estos bienes en caso de que se registren actos vandálicos.

Las estaciones que están fuera de servicio son: Parque de las Luces, Universidad, Universidad Nacional, Punto Cero, San Juan, Colombia, La 65, Cisneros – Unaula, San Antonio, Robledo, Ruta N, SIU U. de A., Industriales Metro, Industriales Metroplús, MAMM, Río Aburrá, Primavera, Villa Carlota, Málaga y Otra Banda.

De manera preventiva, debido a la movilización social que tendrá lugar mañana 21 de noviembre, estas estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla, no prestarán servicio durante el día.



A través de nuestras redes sociales informaremos novedades en la operación. pic.twitter.com/wJLc8ZNaRs — EnCicla (@EnCicla) November 21, 2019