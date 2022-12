“Me quedé varado y una moto me trajo hasta aquí”: ‘Popeye’ sobre su presencia en la fiesta de ‘Tom’

Las autoridades dieron a conocer el video en el que se aprecia cuando Jhon Jairo Velásquez Vásquez es entrevistado por un agente.

El hecho se dio la noche en el que las autoridades irrumpieron en el cumpleaños de alias ‘Tom’, señalado narcotraficante y jefe de La Oficina, en una finca en El Peñol con el fin de capturarlo.

Alias ‘Popeye’ fue sorprendido en el lugar con otros presuntos criminales, al parecer, escondido dentro de un cuarto.

Al ser cuestionado sobre el por qué se encontraba en compañía del peligroso narco, por el cual las autoridades de Estados Unidos ofrecían dos millones de dólares, respondió de forma confusa.

Este es un aparte del diálogo:

Agente: ¿Qué tiene en su bolso o qué tiene?

Popeye: …No señor, porque yo me quedé varado en mi carro y me trajo una moto hasta aquí… que un hotel y aquí… No tengo nada.

Y continúa Popeye: Yo estaba aquí donde un amigo y estaba en La Manuela, que íbamos a filmar algo ahí, y a llevar unos libritos allá señor.

Y un poco más adelante:

Agente: Acá estaba usted, ¿cierto?

Popeye: Sí, señor.

Agente: John Jairo...

Popeye: Velásquez Vásquez, sí señor.

Agente: ¿A qué se está dedicando?

Popeye: Señor, yo soy escritor, documentalista y youtuber.

Agente: ¿Usted está acá de visita?

Popeye: Estoy acá donde un amigo, y estábamos en La Manuela (una finca vecina), que íbamos a filmar algo ahí y llevar unos libritos allá, señor. Es que yo fui a esa casa ahí y como estaban en puras fiestas, no me abrieron. Me dejaron aquí los muchachos que me trajeron de La Manuela. Un muchacho en una moto y yo le dije que a un hotel, y llegué aquí, señor. Ni siquiera yo tomo licor, señor. Mi respeto por la autoridad, yo ya estoy resocializado.

Agente: …usted la oportunidad de contar cosas malas de la policía...

Popeye: Hoy estoy impresionado, señor, si quiere que se lo diga...

Agente: Esto es un trabajo difícil, yo realmente estoy en una situación difícil...

Este diálogo contrasta con los trinos que Jhon Jairo Velásquez Vásquez publicó luego una vez quedó en libertad y donde da a entender que, en efecto, si estaba en aquella fiesta:

