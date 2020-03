Movilidad en Medellín colapsó por cierre de estaciones del metro y pico y placa ambiental

Usuarios del transporte público reportan que llegar a sus destinos esta mañana ha sido toda una odisea.

“El tema de movilidad es muy difícil, le toca a uno madrugar demasiado para poder llegar temprano al trabajo, para poder tomar el transporte, demasiado difícil”, manifiesta Carlos Mario Montes.

“Tengo transporte personal, pero con este tema del pico y placa está muy complicado, la verdad que entrar al metro es muy difícil”, explica Julio César Navarro.

A la medida de pico y placa ambiental, que inició a las 5:00 a.m. y que va hasta las 10:00 a.m., se suma que desde las 6:36 de la mañana la operatividad del metro cambió por un incidente con persona en la vía.

Las estaciones San Antonio, Alpujarra y Exposiciones de la línea A no prestan servicio y el sistema solo trabaja de Niquía a Parque Berrío y de La Estrella a Poblado, lo que ha generado el colapso de la movilidad de todo el Valle de Aburrá.

(06:36) Debido a un incidente con una persona en la vía férrea, en este momento en la línea A estamos prestando servicio solo en los tramos Niquía - Parque Berrío, y Poblado - La Estrella. pic.twitter.com/daD74lNgtl — Metro de Medellín (@metrodemedellin) March 2, 2020

El pasado viernes, cuando inició el pico y placa ambiental, el metro de Medellín reportó un aumento del 10 por ciento en el número de pasajeros porque muchos usuarios del particular se trasladaron al transporte público.

En contexto: Pico y placa ambiental también se sintió en el metro: flujo de pasajeros aumentó un 10 %

Pese a que la ciudadanía dice estar inconforme con esta medida, las 19 estaciones de medición están en amarillo, lo que significa que la calidad del aire que respiran los paisas es moderada.

¿Por qué extendieron el pico y placa ambiental?

La restricción que inició desde el viernes 28 de febrero no fue suficiente para mejor la calidad del aire que respiran en la capital de Antioquia. Durante el fin de semana varias de las estaciones se mantuvieron en naranja, por lo que las autoridades decidieron extender la medida dos días más.

“Si nosotros no mantenemos la medida restrictiva que viene desde el viernes es muy posible que no tengamos 11 estaciones si no muchas más estaciones en naranja”, dijo el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio.

Según los más recientes estudios realizados por las autoridades ambientales, en las próximas tres semanas se mantendrá este fenómeno de contaminación, por lo que se hace necesario mantener las medidas debido a que la ciudadanía no deja de sacar los vehículos pese a la restricción.

“Observamos que estamos trasladando la congestión y la contaminación a otros espacios de tiempo, se tiene programado arrancar con un pico y placa a las 5:00 de la mañana y las personas están saliendo antes de esa hora. Estamos encontrando congestiones antes de las 5:00 de la mañana y estamos encontrando congestiones a la 1:00 de la tarde”, expuso Palacio, director de la autoridad ambiental.

Mañana martes 3 de marzo una Mesa Técnica Ambiental analizará la efectividad de la medida con el fin de determinar si las restricciones se amplían para toda la semana.

Este lunes tienen restricción los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 8,9,0,1,2 y 3 y motos de 2 y 4 tiempos cuyas placas inician del 0 al 5.