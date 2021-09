No hay edad para el amor: adultos mayores cumplieron su sueño y llegaron al altar en Medellín

Tras conocerse en un centro de adultos mayores de Medellín , Bertha Posada y Héctor de Jesús Hernández se enamoraron. Luego de varios meses se casaron y cumplieron un sueño. Una historia que recuerda que para el amor no hay edades ni metas imposibles.

Héctor de Jesús Hernández contó las razones por las que se enamoró de Bertha: “Es una candidata muy buena porque me respeta, me tiene en alta estima y gracias a Dios me ha ido muy bien con ella”.

Por su parte, Bertha indicó que se encuentra “feliz y contenta. Es algo que no me esperaba. Me siento como si me hubiera ganado la lotería”.

Los nervios se apoderaron de los enamorados, que no podían creer que esperaron 72 años para llegar al altar con su media naranja.

“Me siento muy bonita. Aunque soy un poco bajita me siento la mujer más elegante del mundo. Siento mucha felicidad”, complementó Bertha.

Luego de sufrir de abandono en las calles y varias complicaciones de salud, la pareja se unió para siempre.

Nadie se opuso a la boda. El padre les dio la bendición y los asistentes aplaudieron.

Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social de Medellín, aseguró que están buscando a una familia para que acoja a los recién casados: “Queremos apoyarlos a través del modelo de cuidadores”.

Bertha y Héctor esperan pasar el resto de sus días juntos y disfrutando del amor eterno que se juraron en el altar.