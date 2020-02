Primeras horas de pico y placa ambiental en Medellín surten efecto en calidad del aire

Solo una estación de monitoreo poblacional se encuentra en color naranja luego de que el jueves se registraran siete con este nivel de alerta.

Durante este fin de semana y por primera vez un domingo, Medellín y los municipios del área metropolitana tendrán pico y placa ambiental debido a la mala calidad del aire que se ha registrado en el Valle de Aburrá.

El estado de alerta fue decretado por el Área Metropolitana debido a condiciones desfavorables en el clima y altas concentraciones de material particulado, por lo que se había registrado el aumento de estaciones de monitoreo a color naranja, lo que representa que el aire es dañino para grupos sensibles.

Cabe recordar que la medida aplica entre las 5:00 a.m. a 10:00 a.m., y 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Los vehículos de modelos iguales o anteriores a 1996 tienen restricción de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

