Red contra incendios de edificio Colors de Envigado no funcionaba al momento de la emergencia

Los detectores de humo y las alarmas no advirtieron a los habitantes del conjunto residencial de la conflagración que se inició en el shut de basuras.

El edificio Colors de Envigado es una estructura relativamente nueva; habitada en 2016. Tras la emergencia, las autoridades lograron determinar que la red contra incendios no estaba funcionando en el momento en que se originaron las llamas.

“Una sola alarma en un apartamento funcionó. Las alarmas de los puntos fijos y zonas comunes nunca funcionaron, la gran mayoría de las alarmas detectoras de humo en los apartamentos tampoco funcionaron y la bomba estaba deshabilitada hace 15 días”, denunció el alcalde de Envigado (e) Esteban Salazar.

Otro punto claro de la investigación es que hubo descuido con el shut de la basura que permaneció taponado con desechos y residuos sólidos.

“Pudo haber sido una colilla de cigarrillo, pudo haber sido un elemento caliente que se haya retirado de alguna estufa u horno, pudo haber sido un pedazo de vela que no haya estado bien apagado o frío al momento de haber sido lanzada al shut”, explicó el capitán de bomberos de Envigado Luis Bernardo Morales.

Muchos residentes han retornado tras el desmonte de la orden de evacuación. Cinco heridos, los más graves, continúan críticos, pero estables.

“Hay una persona que ha tenido un deterioro importante. El caballero que sufrió el infarto ha tenido una recuperación y ha mejorado bastante. Los afectados por inhalación de humo ya en su mayoría han salido de los centros hospitalarios Manuel Uribe Ángel y Las vegas”, señaló el socorrista.

La responsabilidad de la funcionalidad y mantenimiento de la red contra incendios es competencia de la copropiedad y la constructora. La ley antispace regula, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, su cumplimiento.