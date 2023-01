Soldados le salvaron la vida a niño de dos años que fue mordido por serpiente venenosa en Urrao

El Ejército trasladó al pequeño en helicóptero hasta el casco urbano del municipio, pues su hogar está a dos días y medio a lomo de mula.

Además, para llegar hasta Mandé, un alejado corregimiento del suroeste de Antioquia , en límites con Chocó, no hay carreteras.

En brazos, un soldado del Ejército trasladó al menor de dos años, quien horas atrás, en el resguardo indígena en el que vive, había sido mordido por una serpiente.

“Fueron evacuados debido a las condiciones meteorológicas sobre el sector de Mandé y a la dificultad para ingresar a ese sector vía terrestre. El niño se encuentra en un centro médico en Urrao”, relató el coronel Edwin Guacaneme, comandante del batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación número 7.

El difícil relieve que rodea esta zona del departamento y la inexistencia de carreteras hizo imperiosa la necesidad de un traslado aéreo, ya que, a lomo de mula, única opción de transporte, el trayecto hasta la población más cercana es de dos días y medio. Tiempo que hubiera resultado mortal para el menor mordido por el reptil.

“Fue un accidente ofídico; accidente que puede evolucionar por muchas etapas hasta llegar a grave y comprometer la vida. Ese compromiso de la vida, si no se le administra el antídoto y no se hacen las cosas bien, es mortal”, explicó Marie Claire Berroeut, toxicóloga de la Universidad CES.

El pequeño indígena de la tribu embera katío se recupera de la mordedura en un centro asistencial de Urrao.

El Ejército también socorrió a otro menor de siete años, quien había sufrido una fractura en una de sus mano.