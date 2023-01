Supersalud lanza salvavidas financiero por crisis de la Clínica León XIII

Una difícil situación atraviesa la IPS universitaria en Antioquia, sus cuentas siguen embargadas y solo están atendiendo casos de extrema urgencia.

Para que vuelva a funcionar, el Gobierno Nacional hizo una inyección de cerca de siete mil millones de pesos. El dinero debe ir a una cuenta distinta a las restringidas, por lo que la superintendencia tomó medidas especiales.

“Ya se giraron cerca de mil y pico de millones de pesos, vamos a ver si giramos otro resto, en compra de cartera, no sé cuál va a ser la cifra, por eso invito a que el gobierno departamental gire oportunamente los recursos porque hace mucho tiempo estamos esperando un giro del departamento”, indicó Fabio Aristizábal, superintendente de salud.

En contexto: Declaran alerta amarilla en red hospitalaria de Antioquia

La clínica sólo atiende triajes 1 y 2 en urgencias y a cerca de 450 pacientes internos. Otros como Olga Bustamante, paciente oncológica, cuyas urgencias solo pueden ser atendidas por su EPS en la Clínica León XIII, hoy no saben a dónde acudir.

“Vengo presentado fiebres y mucho dolor en la columna, infortunadamente Coomeva no tiene sino convenio con la León XIII y en este momento pues no sabemos a dónde dirigirnos”, señaló la paciente.

Por su parte, las directivas de la institución médica señalaron que antes de que termine el año, la situación estaría resuelta.

“Esperamos que este tema quede superado ya para este fin de semana, si entre jueves y viernes nos ingresan los recursos con los que podamos garantizar la nómina de noviembre y pagarle al proveedor de medicamentos nosotros estamos garantizando la estabilidad de la clínica”, aseguró Martha Cecilia Ramírez, gerente de la IPS Universitaria.

La Clínica León XIII es el hospital más importante de Antioquia por su nivel de complejidad, actualmente le adeuda a sus empleados dos meses de salarios.