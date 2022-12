Una historia de terror con final feliz: así fue el rescate de siete mineros en Remedios, Antioquia

Los trabajadores fueron rescatados con vida luego de permanecer atrapados en un socavón por más de 24 horas.

Júbilo tras dramático rescate de siete mineros en Remedios, en... Durante ese tiempo recibieron oxígeno a través de mangueras. Uno de los sobrevivientes le relató a Noticias Caracol la pesadilla que vivió 80 metros bajo tierra.

“Gracias señor que me sacaste a mi hijo. Gracias padre por la vida de mi hijo”, exclamaba un hombre en medio de aplausos.

Su nombre es Jorge Iván Ramírez, un angustiado minero que con sus propias manos ayudó a que su hijo saliera de Los Mangos, un socavón ubicado en la vereda Providencia de Remedios, en el nordeste antioqueño.

Siete mineros se encuentran atrapados en un socavón en Remedios,... “Lo que yo hice en el hueco fue sacar la tierra en costales hacia afuera. Mi hijo estaba, como se dice, enterrado vivo y volver a nacer, para mí volvió a nacer hoy, (quiero decirle) que lo amo con toda mi fuerza y corazón”, dijo Jorge Iván.

El rostro de Jorge Iván hijo, al momento del rescate, reflejaba su felicidad. Él tiene 25 años y arriesga su vida buscando oro desde que tenía 9 años de edad.

“Me dijo: hijo gracias al Señor estás vivo. Y yo (le respondí), sí ‘apá’, no ha pasado nada gracias a Dios”, contó.

En sus 16 años en las minas, es la primera vez que sufre un accidente que lo deja atrapado.

“Una cosa muy horrible, muy dura, eso allá es una cosa de locos, uno allá se siente que es el fin del mundo”, explicó.

La emoción de este minero contrasta con la frialdad de otro de los sobrevivientes al momento de narrar lo ocurrido.

“Como uno es minero, uno está acostumbrado a eso, entonces uno ya no se ‘anervia’”, manifestó Abelardo Agudelo.