Avanzan investigaciones en Bogotá por atentado que dejó más de 40 viviendas afectadas

La alerta permanece entre las autoridades tras el atentado registrado el pasado fin de semana en Bogotá y la incautación de explosivos con el que, al parecer, grupos delincuenciales pretendían generar terror en la capital de Colombia.

"Cuando yo llegué por la mañana, me dio mucha tristeza porque en mi casa estaban las tejas rotas, los vidrios rotos, entonces yo me sentí afectada y me puse a llorar". Es el testimonio de Cecilia Malagón, una habitante del barrio Sierra Morena que vive justo al lado de la estación de Policía donde el sábado 5 de marzo de 2022, a las 7:25 p. m., se registró el atentado terrorista que dejó un uniformado con lesiones leves y más de 40 casas con afectaciones en vidrios y estructuras.

Tras la explosión, las autoridades adelantan una completa investigación para dar con los responsables de este hecho. Más de 18 cámaras de seguridad son analizadas y se mantiene la recompensa de 200 millones de pesos. La hipótesis principal de la Policía está con acciones de grupos delincuenciales que estarían asociados al ELN.

"Yo me encontraba en el tercer piso con un niño de 8 años, fue horrible, la situación estuvo muy dura, nos rompieron todos los vidrios, la casa nos tembló", contó Paola Moyano, una mujer que tiene un restaurante en la zona y que sintió el impacto del atentado de cerca.

Residencias afectadas, heridos y pánico en Ciudad Bolívar tras el atentado a un CAI el pasado sábado, 5 de marzo.



Las autoridades están en máxima alerta y es que a esta explosión se suma que durante el fin de semana fueron hallados artefactos en el sur de Bogotá, con los que, según las autoridades, pretendían realizar atentados en la capital. Hay 14 puntos críticos identificados y operativos especiales en conjunto con el Ejército para garantizar la seguridad en vísperas de las elecciones legislativas.