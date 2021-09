Cortes de luz en Bogotá para este viernes 17 de septiembre

Este viernes, 17 de septiembre, los cortes de luz en Bogotá están programados en distintos barrios de 9 localidades. Se trata de trabajos de ajustes en el servicio, informó Enel Codensa.

Barrios en los que habrá cortes de luz en Bogotá

Localidad Barrios Unidos

- Concepción Norte. Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 69 a Calle 71. Desde las 9:00 AM hasta las 3:00 PM.

Localidad Chapinero

Barrios:

- Chapinero Central. Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 53 a Calle 55. Desde las 7:30 AM hasta las 12:00 PM.

- Espartillal. Carrera 10 a Carrera 13 entre Calle 76 a Calle 79. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM.

- Porciuncula. Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 74 a Calle 77. Desde las 9:00 AM hasta las 3:00 PM.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrio: Central de Mezclas. Calle 70 sur a Calle 72 sur entre Carrera 16 a Carrera 18. Desde las 7:45 AM hasta las 4:45 PM.

Localidad Engativá

Barrios:

- Centro Engativá II. Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 116 a Carrera 118. Desde las 2:00 PM hasta las 5:00 PM.

- Garcés Navas Oriental. Calle 75 a Calle 77 entre Carrera 104 a Carrera 106. Desde las 7:00 AM hasta las 12:00 PM.

Localidad Fontibón

Barrios:

- El Carmen Fontibón. Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 102 a Carrera 104. Desde las 7:30 AM hasta las 12:00 PM.

- Granjas de Techo. Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 67 a Carrera 69. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Los Mártires

Barrio: Ricaurte. Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 27 a Carrera 29. Desde las 7:45 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad San Cristóbal

Barrio: Sosiego. Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 14 sur a Calle 16 sur. Desde las 6:30 AM hasta las 2:00 PM.

Localidad Suba

Barrios:

- Batan. Calle 124 a Calle 126 entre Carrera 55 a Carrera 57. Desde las 8:15 AM hasta las 5:00 PM.

- Canódromo. Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 126 a Calle 128. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM.

- Los Naranjos. Calle 128 a Calle 131 entre Carrera 84 a Carrera 88. Desde las 8:45 AM hasta las 5:00 PM.

- Mónaco. Calle 115 a Calle 119 entre Carrera 44 a Carrera 48. Desde las 8:15 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Usme

Barrio: La Esperanza Sur. Carrera 0 este a Carrera 6 este entre Calle 80 sur a Calle 84 sur. Desde las 8:00 AM hasta las 5:30 PM.

Cortes de luz en Soacha

- Vereda La Isla. Desde las 7:00 AM hasta las 5:00 PM.