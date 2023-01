Denuncian que este sector del centro de Bogotá se volvió el nuevo Bronx y que sayayines mandan allí

Vecinos del sector dicen que jíbaros son abastecidos de droga a través de vehículos de alta gama o de servicio público. Inseguridad está disparada en la zona.

Un comerciante de la carrera 30 con calle sexta aseguró que ahora los establecimientos no pueden quedar a cargo de personas solas y que tampoco se puede trabajar horas extras por el asedio de la delincuencia.

“Aquí después de las 5:30 p.m. o 6:00 p.m. es imposible caminar”, indicó.

Las denuncias van más allá. Al parecer, hay presiones para que los negociantes paguen por ‘su seguridad’ a los antiguos guardianes del Bronx conocidos como ‘los sayayines’.

“Un industrial aquí de la zona me hizo el comentario que un habitante de calle le dijo que ‘si usted quiere que le vaya bien’, es bueno que pague la seguridad. O sea, nos van a llegar también los sayayines aquí”, sostuvo el comerciante.

Los comerciantes, debido a la inseguridad y las presiones, viven con miedo y tienen que encerrarse en sus negocios.

“Con reja y candado, como pueden ver, para evitar que las cosas se presenten a mal. Pues los clientes, imagínese, no llegan porque pues el aspecto del sitio deja mucho que desear”, declaró un afectado.

“La inseguridad está muy dura”, dijo otro.

Los perjudicados han interpuesto dos tutelas, falladas a su favor para que las personas en situación de calle sean reubicadas en otro sector y así recuperar la tranquilidad.

Conozca el balance del primer año tras la intervención de la peligrosa olla del Bronx:

Hace un año intervinieron El Bronx: ¿qué pasó desde entonces y cómo...