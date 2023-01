Día de la Madre en Bogotá se celebrará el 30 de mayo

“La mejor forma de celebrar el Día de la Madre es vacunándolas, no contagiándolas”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en una rueda conjunta con la alcaldesa Claudia López para anunciar que la fecha en Bogotá quedó postergada para el 30 de mayo.

En Colombia, este día tradicionalmente se festeja el segundo fin de semana de mayo, es decir que sería este domingo 9. Sin embargo, el jefe de la cartera de Salud dijo que en la capital se aplazará, algo que invitó a hacer en todo el país.

“Nos encontramos en un pico elevado, el tercer pico” de coronavirus, recalcó Ruiz al insistir en que no solo los bogotanos, sino también todos los colombianos “entiendan que es un momento crítico y deberemos tratar de no hacer celebración, no reunirnos en casa, no tomar, no buscar aglomeraciones en centros comerciales”.

“Este fin de semana volverá a haber trabajo, tendremos ciclovía, tendremos parques, pero le rogamos a la ciudadanía no hacer reuniones en sitios cerrados con gente que no conviven ni en establecimientos comerciales”, expresó por su parte la alcaldesa de Bogotá.

Afirmó que en Bogotá hay 2.000 camas UCI ocupadas “con gente muy enferma y grave”, y 426 por no COVID.

“Además, como hemos tenido 304 policías y 280 ciudadanos heridos, el servicio de urgencias está congestionado. Así que le ruego a Bogotá calma, paz, tranquilidad, evitar cualquier agresión y cualquier aglomeración”, añadió.

“La ciudad ya no da más y todos los eventos y aglomeraciones que hemos tenido recientemente están alargando este tercer pico”, sostuvo.

“El mejor regalo para nuestras mamás es asistir a la cita de vacunación y no provocarles riesgo de contagio de COVID-19”, dijo.