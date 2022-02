El drama de periodista cubana y su esposo que están viviendo en el aeropuerto El Dorado

Una pareja de cubanos está viviendo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Están varados, luego de haber huido de Cuba por motivos de seguridad. Ahora le piden asilo al gobierno colombiano.

Yailen Insua Alarcón se desempeñaba como periodista en la isla y era directora del sistema informativo de la televisión cubana y directora de la revista Buenos Días. Sin embargo, fue despedida, por lo que decidió abandonar el país al ser víctima, según ella, de persecución por parte del régimen.

Publicidad

Otras noticias: Colombianos residentes en Australia dicen estar varados por demoras en cédulas y pasaportes

“Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo, hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país”, indicó.

Yailen vino a Colombia, pero solo de paso, pues su destino era Nicaragua y las cosas no resultaron como ella esperaba.

Publicidad

“Llego a Bogotá el 5 de febrero para abordar un avión de Avianca el día 6 rumbo a Nicaragua y se me da una situación: cuando voy a abordar me dicen que Nicaragua no autoriza mi ingreso a su país, ni el de mi esposo”, manifestó.

• Vea, además: Estudiantes de doctorado demandan a Harvard por ignorar acoso sexual de un profesor

Publicidad

Ante esta situación, la periodista está pidiendo asilo en Colombia con su esposo, quien es miembro de la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba. Dice que él es diabético y su estado de salud se está deteriorando.

“Le pedí asilo al gobierno colombiano, porque no voy a regresar a Cuba porque mi vida peligra”, afirmó.