El drama de una familia en Bogotá a la que el COVID-19 le arrebató tres de sus integrantes

El dolor y la tristeza se ven reflejados en la familia Parra y no es para menos: el COVID-19 atacó a doce de sus integrantes.

El primero que contrajo la enfermedad fue Keneth Parra, quien al principio cometió el error de pensar que era una simple gripa.

"Los siguientes cuatro días mi hermano estuvo en la casa tratando de recuperarse con inyecciones e inhalación con eucalipto”, declaró Elvis Antonio Parra.

Al quinto día, Keneth tuvo una fiebre de casi 40 grados que lo llevó a la UCI.

De acuerdo con Elvis Parra, cuando le avisaron a su madre que su hijo estaba intubado por COVID-19 , ella “se puso mal”. Dos días antes había ido a visitar a Keneth para tomar onces.

Esas onces, donde también estuvo otra hermana de Elvis, aumentaron la cadena: se descuidaron y el coronavirus atacó, la madre de 72 años fue trasladada al hospital.

“Ya era mi mamá intubada, mi hermano en el hospital de Fontibón, mi papá estaba enfermo en la casa y mi hermana que también estaba enferma”, confesó Elvis Parra.

Keneth y su madre fallecieron. Su hermana Luz, quien también se contagió en las onces, sufrió ese dolor en medio del aislamiento obligatorio y el deterioro de salud causado por el contagio.

Ella tampoco logró ganar esa batalla y a los pocos días fue la siguiente víctima.

Uno de los hermanos que sobrevivió recuerda cómo fueron esos dolorosos momentos.

“Desgraciadamente estaba aislado, pues ellos estaban en la clínica cuando pasó. No hubo momento de despedirme porque a mi me estaba pasando lo mismo en ese momento y no sabía cómo iba a evolucionar”, declaró Juan Gabriel Parra.

Sin embargo, el drama no ha terminado, hoy Elvis lleva 10 días visitando y orando por su padre de 74 años quien se encuentra en una UCI.

A pesar de las circunstancias, la familia Parra sigue de pie, agradece a Dios y al personal médico que ha puesto el pecho por sus seres queridos. Recordando que fue solo un descuido el que los enfrentó al dolor y la muerte.

