Epa Colombia envía sentido mensaje tras ser condenada y admite su error

Daneidy Barrera, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia , mandó un sentido mensaje a sus fanáticos luego de conocer que fue condenada a 63 meses de prisión sin derecho a detención domiciliaria.

El mensaje fue posteado en las historias de la cuenta de Instagram de la empresaria.

“Todo va a estar bien. Estas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en los que no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí”, escribió.

La influenciadora terminó su mensaje con optimismo: “Pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”.