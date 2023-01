“Es el caso más duro de mi carrera”: abogado que lloró al saber lo que su defendido le hizo a bebé

Javier Baquero, quien abogaba por un joven acusado de torturar, violar y matar a un niño, dice que no pudo evitar ponerse en la situación del pequeño.

El abogado -padre de dos hijos- afirma que se sintió conmovido al escuchar el dictamen de Medicina Legal, el cual reveló que el bebé de 22 meses recibió por parte de su padrastro golpes, mordiscos y quemaduras.

“Desde el día lunes hasta el día sábado este menor (recibió) torturas, fue quemado, fue golpeado, lo llevaban al jardín sin comer, todas estas lesiones. Tenía lesiones en la lengua, en los genitales. Naturalmente no pude evitar y ponerme en los pies o en el cuerpo, en la humanidad de ese menor”, cuenta Baquero.

Este caso para él fue mucho más que el trabajo diario que debe asumir para defender de oficio a personas que no tiene cómo pagar un abogado.

“En ejercicio de mi labor profesional he tenido muchos casos, naturalmente ejerzo la defensa, pero este caso se sale de todo contexto y va más allá de la humanidad de cualquier persona”, admite.

En la audiencia, el abogado ni siquiera interpuso recurso cuando el juez, también con la voz entrecortada , decidió enviar a la cárcel a Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años.

Uno de los investigadores que recogió las pruebas del maltrato del pequeño también se derrumbó con cada detalle que conocía .