"Es un bachiller de 35 años”: María Fernanda Cabal sobre hombre que le gritó "estudie, vaga"

La senadora María Fernanda Cabal habló con Blu Radio de lo ocurrido el miércoles en el norte de Bogotá, en una ceremonia a la que la invitaron luego de que la comunidad reconstruyera uno de los CAI vandalizados en las protestas de la semana pasada, tras el asesinato de Javier Ordóñez.

Después de haber visitado el sector de Verbenal, “me subí al (CAI) de El Codito porque me invitaron y me dijeron ‘venga, que quieren entregar esto’”.

“La verdad yo pensaba dejar algo de comer e irme, pero me dijeron que entrara a verlo”, agregó.

Según ella, la comunidad sabe quién le prendió fuego al CAI, “un muchacho que no tiene más de 14 años”.

Pese a eso, la gente del barrio trabajó cuatro días para restaurar el lugar, “donde pusieron no solo la mano de obra, sino los materiales”, dijo.

La senadora Cabal afirmó que “todo iba bien hasta que llegó el funcionario de la Alcaldía a hacer arengas que estaban fuera de contexto en ese momento”.

Una mujer que estaba junto a ella le dijo que “él siempre se tira las reuniones”.

“Fue desagradable porque fue desconocer el hecho del trabajo de la comunidad. Llegó un momento que fue tan insoportable que yo les dije ‘respeten’, y eso dio pie para que empezara a insultarme él y su vecino y dos más que llegaron después”, comentó.

Fue ahí cuando le gritaron la frase que ella expresó hace algún tiempo en un evento en el Congreso de la República: “estudie vaga”.

Para la senadora Cabal, esas palabras son auténticas “por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron, que además fueron tergiversadas, fue en el marco en el día de las víctimas con todas las groserías que nos decían unos estudiantes que había llevado el senador Cepeda, que finalmente es una realidad”.

Según la congresista, “lo curioso es que me la saca el funcionario que es bachiller y tiene 35 años”, algo que para ella es “incoherente; uno con lo único que da confianza en su vida es con la coherencia, no se puede brincar de un lado para otro y no se puede juzgar a los demás de lo que usted carece”.

Agregó que quien la gritó es “un señor que se llama William, trabaja en víctimas y reconciliación. Esa no es la actitud, si usted trabaja con víctimas debe tener una actitud mucho más tolerante y discreta, está en un evento donde ellos no pusieron un ladrillo”.

Pullas contra Claudia López

Para la senadora María Fernanda Cabal “no es normal que se tenga capacidad en tres días de destruir 70 CAI, incinerar 8, destruir 37 buses, incinerar como 8 o 10, no es posible si no tiene organización ni dinero”.

Afirmó que “en muchos barrios dicen que hay muchachos venezolanos pagados”.

Y cuestionó a Claudia López por sus acusaciones contra la Policía.

“Cuando se viene una turba de 400 personas y empiezan a prenderle fuego, ¿usted qué siente en ese momento? ¡Que se murió! Eso es lo que la alcaldesa no ha entendido. Aquí no se va a excusar lo que hicieron estos dos agentes (los implicados en la muerte de Javier Ordóñez), pero eso fue el detonante y esa fue la excusa para generar una guerra en Bogotá, ellos querían incendiar Bogotá”, sostuvo.

“Yo le critico a la alcaldesa que haya salido con 111 denuncias a hacer show con el procurador (…) Su actitud desdice de los hechos”, agregó.

Cabal también señaló que “quemar un CAI es terrorismo urbano, lo que hicieron con los policías no se había visto desde el Bogotazo. Les salió mal. A Petro le salió mal estar incentivando estos movimientos en sus trinos y a Claudia le salió mal porque la gente rodeó sus CAI, los reparó y la gente quiere a sus policías”.

“Si son tan asesinos por qué piden más policías”, remató.

