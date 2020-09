"Esto no representa a Javier Ordóñez, no queremos violencia": exesposa condena disturbios en Bogotá

María Angélica Garzón, exesposa de Javier Ordóñez, lo describió “como un hombre alegre, hablador, hablaba duro, en todo lado se escuchaba. Era un hombre muy social, en todo lado lo conocían, una persona muy servicial, que le gustaba ayudar a los demás. Sobre todo, un padre excelente, amoroso, que daba la vida por sus hijos”.

Además, reveló detalles sobre lo que sus hijos están viviendo.

“Esto es una noticia demasiado impactante; decirles a unos niños de 12 y 15 años que su papá murió y en las circunstancias que murió, pues para nadie es fácil. Ellos están asimilando todo el proceso, están tristes. Claramente adoraban a su papá”, contó.

También se refirió a la investigación que se adelanta y a los policías que golpearon brutalmente a Javier Ordóñez.

“Aparte de lo que es evidente, de las pruebas contundentes que hay, está el testimonio de los amigos que estaban con él y fueron testigos presenciales de lo que le pasó a Javier. Nosotros tenemos información de que en el CAI también lo golpearon, a tal punto que Javier quedó inconsciente y, como no reaccionaba, lo trasladan al centro médico”, señaló.

María Angélica expresó que están adelantando los trámites para que los familiares que están el exterior puedan viajar a Colombia para darle el último adiós.

Finalmente, condenó los actos violentos y el vandalismo en Bogotá.

“Como familia, nosotros convocamos a una velatón para orar por él, para pedirle al Gobierno Nacional que no más violencia y que hiciera justicia, eso fue todo lo que nosotros convocamos. Infortunadamente, se dieron hechos lamentables de violencia, disturbios, que no representan para nada a Javier, no representan a su familia. Nosotros no queremos violencia, Javier acaba de morir violentamente y con eso es suficiente. Desconocemos, no somos partícipes ni convocamos marchas de ningún tipo a nivel social”, precisó.