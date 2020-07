Gobierno le responde a Claudia López que “no es cierto” que ventiladores entregados no sirvan

“Tuvimos un tropiezo. De los 305 ventiladores que nos ofreció el Gobierno Nacional, 206 no sirven”, comentó Claudia López.

El gobierno no tardó en contestar y, en cabeza del gerente para la atención integral de la pandemia por COVID-19, Luis Guillermo Plata, dijo que "decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto".

Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven, no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2,600mts. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Mederi acaban de quedar calibrados! — Luis Guillermo Plata (@LGPlata) July 8, 2020

En la parte técnica, Plata detalló que "los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2.600 metros" y que "estamos trabajando con el fabricante".

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, dijo que si el problema no es resuelto, ya se tiene un plan B para poner 100 ventiladores.

