¿Habrá pico y placa o cobros adicionales para motos en Bogotá? Esto dijo Claudia López

La alcaldesa Claudia López respondió en entrevista con Blu Radio respecto a la posibilidad de un incremento en ventas de motos, teniendo en cuenta el nuevo pico y placa en Bogotá. Cabe recordar que la medida va desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

“Las motos no tienen pico y placa y no tienen peaje. Que no paguen peaje no depende de mí, sino del Gobierno Nacional. Una cosa que deberíamos estudiar es que todos los modos de movilidad que contaminan paguen algo, posiblemente mucho menos que un carro, pero tienen que pagar algo”, sostuvo López.

La mandataria informó que mes a mes estará monitoreando cómo avanza el número de ventas de motocicletas y carros en la capital, esto con el fin de tomar nuevas medidas que permitan mejorar la movilidad, además del pico y placa en Bogotá.

“No compre un carro ni una moto. O comparte su carro o pague pico y placa solidario”, dijo.

Concluyó: “Si lo que se empieza es, no a disparar el carro compartido, sino la venta de motos, tenemos que pensar en ponerles costos mayores a las motos”.