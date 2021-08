Hincha que estuvo en El Campín con su familia denuncia que su suegra fue maltratada y golpeada

La familia de Éidher Ibáñez fue víctima de los aterradores momentos que se vivieron en El Campín el pasado martes. Éidher asistió con sus dos hijos al estadio, su esposa y su suegra.

El hombre denunció que a su suegra, una adulta mayor, la maltrataron. Lamentablemente, fue empujada y recibió algunas patadas en el piso. Aseguró que si no fuera por la solidaridad de algunos hinchas de la tribuna familiar el caso hubiera sido mucho peor.

Ibáñez también habló de las irregularidades en los protocolos de seguridad en El Campín.

“Nos sorprende que no hubiese un dispositivo de seguridad al interior del estadio que nos permitiera a nosotros como tribuna familiar estar separados de las barras bravas, no se entiende cómo, primero, cuando nosotros hacemos la compra de las boletas por internet nosotros registramos todos los datos, nuestro número de identificación, nuestros nombres, queda registrado también las sillas donde vamos a estar, se supone que son sillas numeradas, cuando entramos al estadio la numeración no se respeta”, indicó.

Él y otras familias quieren encabezar una acción legal colectiva por los daños que fueron causados.