Insultó, golpeó y abusó sexualmente de su pareja, pero un juez le dio casa por cárcel

Secuestrada y abusada sexualmente terminó una mujer en Zipaquirá, Cundinamarca. El responsable: su excompañero sentimental, que no aceptó que la víctima lo dejara luego de meses de maltrato. El hombre fue capturado y un juez lo mandó a casa por cárcel.

“Después de que salí con él yo quedé en embarazo y pues lo hacía por mi hija, porque creí que era una buena persona, porque quería un buen hombre a mi lado, pero desgraciadamente siempre fue mala persona, no me valoró, empezó con sus insultos, a pegarme”, dice Claudia, la víctima.

Publicidad

• Le puede interesar: Le disparó a su expareja porque no pudo llevársela a la fuerza: quedó registrado en video

Afirma Claudia que por la estabilidad de sus hijos, de 7 años y de 11 meses, en ese momento, se cambió de casa y no lo denunció. Incluso, después le dio una nueva oportunidad.

Publicidad

“Creí en él, me fui para la casa y me recibió con un golpe, un cabezazo, me subió arrastrando por el piso. Me pegó puños y patadas, me dijo que me iba a morir con él, empezó a pasarme el cuchillo por el cuerpo y me decía que nos íbamos a morir y que mis hijos iban a correr peligro”, relata la víctima de la agresión.

Ese día abusó sexualmente de ella. En un descuido la mujer escapó y lo denunció. La Policía lo capturó, pero el juez le dio casa por cárcel.

Publicidad

“Fue legalizada su captura y donde no aceptó los cargos imputados. Allí, pese a los elementos probatorios, por decisión del juez, fue dada la medida de aseguramiento domiciliaria en su lugar de residencia”, indica el coronel Héctor Ruiz, jefe de investigación criminal regional la Sabana.

“Él es un peligro ante la sociedad, él va a seguir haciendo lo mismo con cualquier mujer y eso no debe ser así”, indica indignada Claudia.

Publicidad

Puede ver: Niña apuñaló a su padrastro para defender a su mamá

Líneas de atención de violencia contra la mujer

Publicidad

Si usted observa alguna situación de riesgo o de vulneración de derechos contra las mujeres o la población infantil, comuníquese a las siguientes líneas de atención:

Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia. Página web: https://caivirtual.policia.gov.co/

Publicidad

Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137. WhatsApp: 3007551846. Correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Agencia Mujer en Medellín (24 horas). Línea de Atención Psicojurídica para mujeres víctimas o en riesgo de violencia 604 385 55 51. WhatsApp: 3214677071 o 30053192872. Correo electrónico: atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co

Publicidad

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación