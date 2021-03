¿Marchas sí y procesiones no? Polémica por anuncio de restricciones para eventos en Semana Santa

A 18 días de que el país celebre una de sus tradiciones más arraigadas, la Semana Santa, en Bogotá empiezan a conocerse las primeras restricciones.

La Alcaldía de Bogotá no autorizó la realización de eventos masivos. Así lo explicó Claudia López:

“Que logremos que no haya procesiones, que no haya aglomeraciones. Yo lamento mucho, créanme. Yo acompañé a mi abuela muchas veces en Semana Santa a Monserrate. No podremos hacerlo, porque se nos forma una aglomeración muy grande. La Semana Santa y procesión de Viernes Santo en las iglesias, o en el 20 de julio, no podemos hacerlo este año porque es muy riesgoso”.

La decisión no cayó nada bien entre algunos fieles.

“Lo veo contradictorio. ¿Por qué marcha sí y una fiesta tan religiosa como una Semana Santa no? Entonces no sentimos como mal en la parte católica”, dice el feligrés Herbin Sánchez.

“Estoy de acuerdo que si se permiten las marchas también deban aceptar la Semana Santa, porque nosotros somos católicos y hay mucha gente católica”, asevera también Luisa Martínez.

Otros apoyaron la decisión.

“Pues si es la decisión de la alcaldesa toca respetarla, porque no creo que todavía estemos preparados todavía para mandarnos a las iglesias y para mandarnos a Monserrate y para todo eso. Tenemos que ser un poco prudentes”, expresó Nora Vega, quien asistía a una iglesia a orar.

Entre tanto, para el caso de la asistencia a las iglesias durante la Semana Mayor se hará de manera controlada.

“Todas las iglesias las invitamos a que se acerquen a su alcaldía local o a la Secretaría de Gobierno para que podamos asignarles plazas y parques, para que estos eventos se realicen al aire libre reduciendo el riesgo de contagio y garantizando que haya suficiente distanciamiento entre personas”, explicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Las actividades de Semana Santa contarán con el control de los gestores de convivencia.

Iglesia católica respeta, pero no comparte decisiones

La Semana Santa es para la Iglesia católica uno de los ritos más significativos en el año, pero que en este 2021 vuelve a ser impactado por cuanta de la pandemia ante un posible tercer pico.

Para sacerdotes como el párroco de una de las iglesias más concurridas de Bogotá, la del Señor de los Milagros en el barrio La Soledad, la determinación deberá ser acatada.

Pero otros señalan que este tipo de determinaciones no se deberían tomar sin las consultas pertinentes.

“Cómo siempre y sin concertar, la Alcaldía Mayor toma decisiones precipitadas sin tomar conciencia del valor que tiene en estas circunstancias de pandemia. En la Semana Mayor, la comunidad católica es muy organizada en torno a sus celebraciones”, expresó el padre Ramón Zambrano, párroco de Fontibón.

Frente a este panorama, le hizo un llamado directo a la alcaldesa Claudia López.

“Yo invitaría a la alcaldesa, que dice ser católica, y a las comunidades y al Distrito a que más bien hablen con los señores obispos y creen alternativas de diálogo sobre lo que significa vivir intensamente esta ceremonia, estas celebraciones”, agregó Zambrano.

Ante las directrices, estas son las disposiciones que la iglesia ha dispuesto.

“La Arquidiócesis ha emitido unas orientaciones estableciendo que se evite completamente las procesiones porque sabemos son la mayor fuente de aglomeración. También se ha pedido que las celebraciones se hagan más cortas y se simplifiquen de acuerdo con las normas que emitió el Vaticano el año pasado para este tiempo. Hemos pedido también que se mantengan los aforos, que no llenemos los templos más allá de lo establecido, manteniendo el distanciamiento y el tapabocas”, indicó Jaime Mancera, vicario episcopal.

la iglesia católica llama a los fieles a acatar las medidas para evitar aglomeraciones.