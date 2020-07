Médico cuenta cómo en solo ocho horas un paciente de COVID-19 se puede complicar

“Siento que lo más difícil es ver familias completas hospitalizadas y ver cómo los esposos se encuentran en el servicio urgencias, hospitalizados por coronavirus y se despiden porque uno va para la unidad de cuidado intensivo”, cuenta Juan Pablo Zaraza, quien trabaja en el Hospital Méderi.

Además, habla de la incertidumbre que muchas veces viven los profesionales de la salud.

“Puedes tener el paciente superbién, respirando normal, hoy a las siete de la mañana y a las tres de la tarde puedes ver un paciente completamente diferente, un paciente con dificultad respiratoria y con todos sus signos totalmente alterados”, explica.

También, tristemente, es testigo de la fatalidad del COVID-19.

Publicidad

“Como un señor que tuvimos, de unos 91 años: su hijo -de aproximadamente unos 50 años- que había fallecido hacía dos semanas por coronavirus. Otro hijo también había fallecido por coronavirus y el señor estaba hospitalizado por coronavirus”, dice este médico de urgencias.

Para el doctor Juan Pablo Zaraza es difícil creer que la gente no cree en el coronavirus.

“Tuvimos un paciente joven hospitalizado, el hombre reconocía que no había seguido en absoluto las reglas de cuarentena y de aislamiento. Cuando le pregunté por su familia, me refirió que tenía una hija y al pensar en ella fue cuando me dijo: ‘por qué no tome las medidas a tiempo’”, dice.

Por esta realidad es que este joven profesional de la salud pide tomar conciencia.