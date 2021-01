Médicos insisten en que las urgencias en Bogotá colapsaron: “No veo ningún problema en decirlo”

Aunque el panorama sobre ocupación de camas UCI en Bogotá sigue siendo complicado, la Alcaldía y agremiaciones médicas no se ponen de acuerdo en qué tan grave es la situación.

El Distrito insiste en que la ocupación está por encima del 90%, pero todavía hay camas disponibles. Distinto piensan los médicos.

“Estamos al 100% de la ocupación, adicionalmente tenemos 18 trámites de remisión para pacientes COVID que requieren en estos momentos de unidades de cuidado intensivo”, sostiene Diana León, gerente médica de la Clínica de Occidente.

Algo similar ocurre al otro extremo de la capital, donde sumado a la sobreocupación se evidencia agotamiento, estrés y temor por parte del personal que está en primera línea de batalla contra el coronavirus en Bogotá.

“Nos encontramos con ocupación del 100%, tenemos estancias prolongadas y pacientes críticamente enfermos con soporte múltiple. Hay mayor solicitud de camas de cuidado intensivo en este momento, tenemos mucho personal asistencial aislado, evidenciamos notable desgaste físico y emocional”, afirmó Nidia Arévalo, médica intensivista de la Clínica Nueva El Lago.

Fabian Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina y Urgencias, asegura que la Alcaldía de Bogotá debe reconocer el colapso del sistema.

“Yo no veo ningún problema en poder decir que sí estamos en colapso. Todos los países del mundo no han estado preparados para una situación de estas y han dicho estamos en colapso. No sé por qué acá no se ha hecho”, cuestionó.

Y fue más allá: “En urgencias tenemos un cuello de botella en este momento. En el transcurso del día podríamos contabilizar -en cerca de ocho instituciones en Bogotá- cerca de unos 40 pacientes con ventilador y más de unos 64 con requerimiento de unidades de cuidados intensivos que no están ventilados”.

Para Ana Gómez, gerente médica de la IPS Colsubsidio y quien representa seis instituciones, el aumento en la demanda de camas enciende las alarmas.

Un panorama que se dificulta con el paso de las horas: autoridades reportan que Bogotá aún dispone de 133 camas UCI, mientras se siguen conociendo denuncias de pacientes que mueren en la espera de que les asignen una.