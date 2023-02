Mujer denuncia ser víctima de acoso sexual por medio de redes sociales: “Dice que me va a violar”

Natalia Montenegro tuvo que cerrar sus redes sociales y cambiar sus hábitos de vida debido a un hombre que le dice que la va a agredir sexualmente. Lastimosamente, ella hace parte de extensa lista de mujeres que han sido víctimas de acoso sexual.

La mujer, de 31 años, dice que lo que le preocupa es “que no hagan nada en este momento" y esperen a encontrarla "en una maleta como Valentina Trespalacios o como a la misma Natalia Ponce de León". "Me preocupa que pase algo físico o más grave para ponerme atención", afirmó.

Publicidad

Montenegro jamás se imaginó que vender un seguro de vida a un hombre le cambiaría la vida. El sujeto, aprovechándose de los datos de la mujer, desde el momento en que la contactó empezó a enviarle mensajes intimidantes, obscenos y amenazantes.

“Lo que hizo fue tomar mis datos y empezar el acoso. Me envía contenido sexual altamente inapropiado, fotos y videos masturbándose. En el último mensaje (que fue en febrero de este año), me escribió que cuando me vea me va a agredir sexualmente, me iba a violar”, contó.

En el mensaje que menciona el presunto agresor le escribió: "Le recuerdo como me llamo: Juan Carlos, así me desquito".

Publicidad

El hombre que ha estado presuntamente acosando a Montenegro tiene una denuncia que quedó instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, particularmente por el delito de lesiones personales agravadas y dos antecedentes por casos de abuso sexual.

El sujeto ha creado más de 16 perfiles falsos para acosar a Natalia y está plenamente identificado.

La paz de Natalia Montenegro se desvaneció luego de conocer a este sujeto. “Yo en este momento no puedo salir sola, tengo que tener a alguien que me acompañe, no puedo estar en lugares donde frecuentaba porque este tipo, aparte de los mensajes, me envía las ubicaciones en dónde yo estoy, envía fotos indicando que ya sabe dónde estoy y que me va a encontrar”, dijo.

Desde la Fundación Yo te creo hacen un llamado urgente para atender el caso de Natalia y que su denuncia sea escuchada por las autoridades.

Publicidad

Lina López, directora de la Fundación Yo te creo, pide a las autoridades que hagan caso a este llamado y que atiendan a Natalia Montenegro. “Por favor, tengan cuidado cuando reciben estas denuncias por acoso porque no es necesario que se materialice el delito para ahí sí tener que actuar”, señaló.

Según Medicina Legal, se estima que el 50% de la población femenina en Colombia ha sido víctima de algún caso de acoso.

En Bogotá, ocho de cada diez mujeres han sido víctimas de acoso en el transporte público, según la Veeduría Distrital.

Publicidad

“El acoso es verbal y no verbal en el transporte, en la calle, en los estudios y en la parte laboral de las mujeres. Entonces, realmente es un tema difícil que toca enfrentar”, dice López.

La Secretaría de la Mujer le confirmó a Noticias Caracol que se apersonarán de este caso y en su poder ya tienen la denuncia de Natalia y su testimonio.

Si siente que se encuentra en peligro, puede llamar a estas líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia: