Mujer fue golpeada durante 18 días por un sujeto que conoció en redes sociales: “Me dio 25 puños”

Otro caso de violencia contra la mujer se registró en Bogotá, la víctima conoció por redes sociales a un hombre que casi la mata. Ella, quien por seguridad se protege su identidad, relató lo que ocurrió y aceptó hacerlo para que ninguna otra tenga que enfrentar su dolor.

“Entablamos una conversación en la que nos hicimos, digamos que amigos y así. Supuestamente, nos hicimos novios, yo llegué a Bogotá el viernes, a las 2 de la mañana, estaba en contacto con él en todo el tiempo. (...) Los golpes fueron en la cabeza, él siempre que me pegaba, me pegaba era con el celular. El último día, el domingo 8 de enero de 2023, me dijo 'esto es por haberme despertado tarde y te voy a dar 25 puños en la cara'”, relató la víctima.

A raíz de dicha golpiza, esta mujer sufrió lesiones en la órbita del ojo izquierdo, una fractura en la nariz y un hematoma en la cabeza.

Revelando su caso en los medios de comunicación, esta valiente mujer envía un mensaje para que ninguna aguante el maltrato intrafamiliar: "No se dejen llevar por las apariencias, por una cara buena, un cuerpo bonito, una presentación buena y que las tratan bien. No dejen que las manipulen".

Se conoció que el sujeto que violentó a esta mujer fue capturado por el CTI y la Fiscalía le imputo el delito de tentativa de homicidio.

Según el ente investigador, durante 18 días seguidos este hombre habría golpeado a esta mujer en una vivienda den el centro de la capital. Ella recibió 45 días de incapacidad por la gravedad de las lesiones.

“Al ingresar a la vivienda del procesado, presuntamente, procedió a agredirla brutalmente durante aproximadamente 18 días, ocasionando múltiples heridas y lesiones en la cabeza, rostro, piernas, brazos y costillas. La mujer, que logró huir de la residencia, puso en conocimiento a las autoridades los hechos”, reveló la asesora de Fiscalías de Bogotá Olga Builes

Un juez de control de garantías interpuso una medida de aseguramiento contra este hombre en un centro carcelario.

Recuerde que para denunciar casos de violencia contra la mujer puede comunicarse a:

