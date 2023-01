“No podemos creer que el mundo está equivocado”: experto defiende buses eléctricos para Bogotá

Edder Velandia, investigador de la U de la Salle, asegura que el alcalde Peñalosa “tiene una oportunidad histórica”.

“Se está utilizando en Medellín, se está utilizando en Europa, entonces no podemos llegar y decir que la tecnología no funciona (…) no podemos creer que el mundo está equivocado”, agrega.

Según Velandia, se estima que en el 2025 no se tengan vehículos con diésel. Por eso, insiste, es momento de “incluir nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías eléctricas”.

Además, resalta que este “es un combustible que puede producir la ciudad porque tenemos empresas de energía eléctrica”.

En Bogotá, según cifras del Distrito, de los 2.290.817 de carros matriculados en Bogotá, solo 1.061 con combustibles amigables.

Le puede interesar:

Buses nuevos y 10 cámaras en cada vehículo: así será el revolcón en...