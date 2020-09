Oyeron clamor de joven que se ha caído más de una vez de su silla de ruedas por esta vía maltrecha

Darwin Valverde es un joven de 35 años en condición de discapacidad que se moviliza en silla de ruedas y decidió enviar un video a El Periodista Soy Yo para que las autoridades en Bogotá arreglaran la vía que debe transitar casi a diario para cumplir con sus citas médicas y reclamar medicamentos.

Así fue como se conoció la historia de este hombre que vive en el barrio San Manuel, de la localidad de San Cristóbal, en el sur de la capital.

"Miren los huecos de mi calle, miren cómo esta, me he golpeado, miren cómo me he lastimado la pierna", relataba en su denuncia.

La travesía de Darwin inicia prácticamente desde que toca la puerta de su casa. Una empinada acera es la primera trampa. Apenas unos pocos metros más adelante viene el segundo y peor obstáculo para su movilidad, una vía hecha por la comunidad a punta de recebo, que no le permite ni siquiera tratar de bajar por sí solo.

“Yo me arreglo y salgo acá a la puerta, así como me pudieron ver, y acá espero que algún conocido o alguna persona baje; si no es conocido me toca pagar pa’ que me bajen, si es conocido me hacen el favor y me bajan”, dice.

Y ese pago son 3 mil pesos, casi lo que le costaría un pasaje de Transmilenio, para poder desplazarse 100 metros.

"Aquí a veces duro una hora, hora y media esperando, he perdido muchas citas médicas", afirma.

Andrés Segura, uno de los vecinos que le ha ayudado a bajar la trocha, afirma que cuando llueve "la silla no anda, se queda pegada al barro, y queda más accesible levantarlo y que otra persona lleve la silla".

Incluso admite que una vez se le cayó su amigo: "íbamos pasando y no sé si ese día estaba sin fuerza, me resbalé y no lo pude sostener, él se cayó de la silla, se nos volteó".

"Él prácticamente vive de que otra persona le colabore, si no llega nadie él no podría salir", agrega.

El recorrido para Darwin dura más de 20 minutos en un trayecto que para una persona que puede caminar sería de 2 minutos.

"Cuando llego a la calle pavimentada me siento vivo, porque yo manejo mi silla solo", afirma el joven.

El alcalde de San Cristóbal, Ánderson Acosta, se comprometió a que la vía será intervenida a finales de noviembre.

Uno de los ingenieros que trabajará en la obra señaló que la reparación de 400 metros de calle durará tres meses y la inversión será de $300 millones.