¿Por qué la Fiscalía capturó a Yhoiner Leal, hermano del estilista Mauricio Leal?

Las autoridades comenzaron a dudar de Yhoiner Leal porque él y uno de los conductores de Mauricio Leal fueron los primeros en entrar a la casa en La Calera y encontrar los cuerpos sin vida del estilista y su mamá, Marleny Hernández Tabares, y, al parecer, no explicado claramente qué hizo ese día.

Noticias Caracol ha podido establecer que Yhoiner Leal ha entregado versiones contradictorias a la Fiscalía y por ello se emitió la orden de captura en su contra.

Además, Yhoiner Leal tiene que explicar varios datos. ¿Qué hizo ese fin de semana? ¿Cómo se hizo la herida que tenía en una de sus manos para los días de los hechos? y ¿Qué tipo de negocios compartía con su hermano Mauricio Leal?

Las declaraciones Yhoiner Leal

Antes de su captura, el 8 de diciembre de 2021, Noticias Caracol habló con Yhoiner Leal sobre los señalamientos en su contra. En la entrevista explicó la herida en una de sus manos, que hoy es una de las piezas clave en la investigación, y contó detalles del día que dice encontró a su mamá y su hermano muertos.

Sobre las hipótesis que lo incriminan entonces dijo: “estoy llevando mi duelo y aparte de eso estoy tratando de soportar tantos ataques, estoy tratando de estar en calma y esperar con calma, porque así dice Dios: ‘espera, ten calma’, que solamente todo saldrá a la luz poco a poco”.

Al hablar de la herida que tenía en la mano, Yhoiner Leal aseguró que fue un accidente casero.

“No eso fue como dos días después. Eso fue dos días después en el patio de mi casa. El patio de mi casa tiene unos muros super abrasivos y, no, simplemente me recuesto allí y aquí me queda la herida, mira, ya inclusive cicatricé, es un raspón como cualquier otro”, aseguró el hermano de Mauricio Leal.

Y enfatizó en que jamás hubo una intención mala en contra de su hermano. “No jamás, jamás un solo rasguño, jamás hubo una mala palabra, jamás hubo nada de eso (…) y menos con mi mamá, nos quería y la queríamos demasiado”, aseguró.