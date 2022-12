¿Por qué nadie hizo nada para evitar el crimen de Claudia Johana?

Julio Reyes atentó contra la mamá de su hijo en Medellín hace un mes. Por eso, ella huyó a Bogotá. Cuestionan la protección que se le dio e incluso a la Policía.

La muerte de la mujer a manos de su expareja de 42 años conmocionó al país y hoy muchos preguntan si la justicia la dejó sola frente a un peligro latente.

Claudia Rodríguez, la mujer que fue tomada como rehén en el centro comercial Santafé y que murió allí a manos de su expareja Julio Alberto Reyes, había denunciado de forma reiterativa que corría peligro y que el hombre quería hacerle daño por haber terminado su relación.



Claudia había denunciado la persecución de su verdugo. ¿Por qué nadie impidió que la matara? https://t.co/9v867ce6Sw #TodosSomosClaudia pic.twitter.com/X5Op1sxhNr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 11, 2017