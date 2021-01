Proponen que Bogotá tenga cuarentena corta y dos semanas de “actividades sin restricciones”

En medio de las medidas que están tomando las autoridades de Bogotá para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, en el Concejo surge una nueva propuesta de cuarentenas periódicas llamada 3x2.

“Le hemos presentado al Concejo de Bogotá y al Distrito una propuesta de cuarentenas periódicas, cíclicas y cortas que hemos bautizado 3x2, es decir, 3 días de aislamiento total por 2 semanas de actividades sin restricciones”, explica el concejal Óscar Ramírez, presidente de la Comisión COVID en la corporación.

De acuerdo con el cabildante, las cuarentenas por localidades, como las que están rigiendo actualmente en Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme , “no tienen la efectividad que se espera y sí afectaciones muy graves para el comercio formal”.

“La discusión hoy no es si hace o no cuarentenas, tenemos que hacerlas porque con los niveles de ocupación de UCI no tenemos otra opción”, señala.

Y agrega que “lo que nosotros hemos visto es que estamos dejando que los niveles de ocupación estén al máximo para tomar este tipo de restricciones”.

Desde el Distrito han asegurado que, hasta el momento, continuarán rigiendo las medidas anunciadas en zonas específicas y, en toda la capital, el pico y cédula.

“Durante esta semana no vamos a tener toque de queda nocturno, solo en las nueve localidades que siguen en cuarentena. Será a partir de las 8:00 de la noche”: Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá https://t.co/tzxhIqa7kh pic.twitter.com/aJRK0KS763 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 18, 2021