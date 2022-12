¿Rambo? Este conductor hizo de todo, hasta colgarse de su carro, para evitar que se lo robaran

A pesar de que sangraba copiosamente, el hombre y un sobrino continuaron la persecución en moto, se enfrentaron a ladrones armados y los sometieron.

Los hechos se registraron en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, en la noche de este jueves.

“Me dispongo abrir la puerta de mi casa, cuando estoy abriendo la segunda puerta veo que el vehículo se devuelve. Pensé, está sin el freno de mano puesto. Cuando corro a ver qué es lo que está pasando, veo a un individuo dentro del vehículo. Me doy cuenta que es un robo que estoy viviendo, alcanzo a reaccionar y me cuelgo del cuello del tripulante”, narró José Raúl Vega.

Debido a la alta velocidad que alcanzó el ladrón en la huida, el hombre no tuvo otra opción que soltarse y resultó con varios raspones y magulladuras.

Esto no impidió que, junto a su sobrino, prosiguiera la persecución en moto. Minutos después, interceptaron otro carro utilizado en el robo. Decididos, atravesaron la moto frente a ese vehículo, pero los supuestos delincuentes los arrollaron. Uno descendió y los amenazó con un arma.

“Cuando el tipo ve que yo me le voy acercando, acciona el arma en tres oportunidades. De manera inmediata me doy cuenta que no hay proyectil y pienso que es de juguete o no sirve. Eso me da más valor para irme encima del tipo, lo alcanzo a coger del cuello y forcejear. Él me golpeó con la cacha el revólver en dos oportunidades”, declaró Vega.

“Logré llevármelo al separador, lo tumbo, le caigo encima y de la presión del peso mío, suelta el revólver. La comunidad cuando ve que suelta el tipo el arma, llegó a apoyar”, añadió.

Las autoridades detuvieron a los dos hombres. Posteriormente, el vehículo hurtado fue encontrado. Al parecer, un tercer hombre envuelto en el delito lo dejó abandonado en una calle de manera desesperada mientras se daba a la fuga.

