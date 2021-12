Transmilenio y SITP: ¿cuánto podría incrementar el pasaje para el 2022?

De acuerdo con un estudio realizado por el sistema de transporte masivo, el valor del pasaje de Transmilenio, que actualmente es de $2.500 para el servicio troncal y de $2.300 para el zonal ( SITP ), podría incrementar $100 en el próximo año.

"Se parte de la base de que se realizará un incremento de al menos $100 pesos en la tarifa al usuario en el año 2022, el escenario que supone un incremento en la tarifa al usuario en $100 es aquel que representa menor necesidad de recursos para el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET)", explicó el estudio.

La entidad encargada de estos dos servicios señaló que algunos aspectos a tener en cuenta para el aumento del valor del pasaje son los estados financieros del sistema de transporte masivo y los daños que han tenido los articulados y estaciones.

"Es absolutamente necesario, y seria un error no subirlas. Si no subimos las tarifas la brecha va ser más grande, el fondo va a subir más y ponemos en riesgo la misma operación del sistema. Desde el concejo de Bogotá llamaron la atención para que el Distrito busque fuentes de financiación y no recargar el incremento en el usuario", comentó Eduardo Behrentz, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes.

Algunos usuarios del servicio manifestaron su desacuerdo respecto al incremento del TransMilenio y el SITP.

"Yo creo que debería ser $50 pesos y no $100 de una vez, para mayor facilidad de los ciudadanos", dijo Sandra Morato, ciudadana.

"Hay que buscar el bolsillo económico de la persona", expresó Fabián Andrés Bejarano, otro usuario del servicio articulado.

Cabe mencionar que los valores de los pasajes de Transmilenio y SITP no han incrementado desde 2020.