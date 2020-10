Un vigilante que amaba su bici, así era el ciclista que murió tras ser arrollado por camión en Chía

Noticias Caracol conoció nuevos detalles del ciclista que fue arrollado por un camión y posteriormente cayó de un puente cerca del Castillo Marroquín en Chía , municipio vecino a Bogotá.

La víctima es José Duarte, un vigilante de 56 años que amaba su bici y estaba en vacaciones. Justamente por eso se encontraba dando un paseo en su caballito de acero.

“Cuando yo me entero del accidente, nunca me imaginé que fuese así, me imaginé algo no tan trágico”, reconoció William Duarte, hijo de la víctima.

El conductor, que no se preocupó por el ciclista, fue capturado pero quedó libre horas después.

Por tanto, el abogado de la familia, Saúl León, se pronunció: “El video habla por sí solo. Por qué las autoridades, a pesar de que no lo capturan en flagrancia, no le han hecho la prueba de alcoholemia, no se hicieron los actos urgentes y no lo han colocado en debida disposición de la administración de justicia”.

Ciclistas que transitan por esta zona de Chía hicieron un llamado a proteger la vida en las vías.

El campeón del Tour de Francia en 2019, Egan Bernal, también se solidarizó con la familia Duarte y pidió justicia para la víctima.