Aumentó la pobreza en Cartagena: más de 400.000 personas viven con 376.000 pesos al mes

En Cartagena hay preocupación por el aumento en los índices de pobreza. Tras la pandemia ese fenómeno se disparó, una situación que contrasta con el progreso del turismo y la industria.

Cerca de 421.000 mil habitantes de la ciudad viven con 376.000 pesos mensuales. Con ese monto deben cubrir vivienda, alimentación y demás necesidades básicas.

“Compro lentejas, huevos, salchichón. La verdad, la carne no se puede comer porque está muy cara. El pollo menos”, recalcó Carmen Montalvo, ciudadana.

William Dau, alcalde de Cartagena , manifestó que el mayor problema que ve es “ponerle comida en el estómago” a los ciudadanos. Aseguró que esa necesidad es “urgente” y prioridad de todos.

Las más recientes mediciones revelaron que los niveles de pobreza aumentaron de manera considerable y que la tendencia se mantiene.

“Aún con la reactivación llegamos a tener el doble de la pobreza extramonetaria que teníamos antes de la pandemia”, reveló Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos.

Varios gestores sociales creen que, pese a los buenos propósitos, las políticas públicas que se han implementado para frenar la pobreza no son sostenibles.

“Se queda en el papel, no la materializamos, no la ejecutamos, no hacemos evaluaciones, no hacemos seguimiento y no se cumplen”, subrayó Erick Urueta, presidente de la Veeduría Judicial de Cartagena.

Nausicrate Pérez Dautt, exsecretario de Gobierno de Cartagena, cree que la crisis social es un acumulado de tres décadas de inestabilidad, ineficiencia administrativa y corrupción.

Los líderes piden solidaridad a quienes se lucran con el turismo en Cartagena, que deja millonarios recursos, y al sector industrial que crece en la ciudad.