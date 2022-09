Bebé wayuu de un año, la víctima más reciente de la desnutrición en La Guajira

La crisis por la desnutrición en La Guajira se agudiza con el paso de los días, y las víctimas siguen siendo los niños. El más reciente caso ocurrió en una comunidad Wayuu de Uribia, donde una pequeña de tan solo un año perdió la vida, así lo denuncia la ONU de derechos humanos Nación Wayuu.



"En la comunidad de Sibolou, en lo que va del 2022, ya han fallecido tres niñas. Esta es la tercera niña que falleció en esa comunidad por problemas de desnutrición y esto es un flagelo que no se ha podido combatir. No sabemos por qué si es por negligencia estatal porque los recursos existen", José Silva, líder indígena e la ONG Nación Wayuu.

En la comunidad de Pesuapa, zona rural de Manaure, los mismos miembros de la comunidad dicen qué hacen para intentar sobrevivir.

Publicidad

"Los animales no tienen ni qué comer, no hay ni fruta, si no hay comida ni para los animales ya se imaginará para nosotros", expresó el miembro de la comunidad Wayuu Pesuapa José Ángel Uriana.



Uribia, el municipio que comprende la alta Guajira, es uno de los territorios donde más se registran casos de desnutrición.

“Estamos presentando una propuesta al Gobierno nacional para que se construyan políticas públicas que puedan salvaguardar y garantizar el buen crecimiento de nuestros niños wayuu", aseveró el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez.

En el último boletín epidemiológico dado a conocer por el Instituto Nacional de Salud (INS) ya son 48 niños menores de 5 años los que han muerto en La Guajira este año por causas asociadas a la desnutrición.