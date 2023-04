Cerebro del asesinato de Marcelo Pecci aceptó su responsabilidad: “He demostrado colaboración”

En la noche de este viernes, 28 de abril de 2023, la Fiscalía General de la Nación informó que Francisco Luis Correa Galeano aceptó su responsabilidad en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

“Francisco Luis Correa Galeano aceptó de manera libre y voluntaria haber participado en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en una playa privada en la Isla de Barú, en Cartagena (Bolívar)”, señaló la entidad en un comunicado.

La Fiscalía afirmó que la aceptación de la responsabilidad por parte de este hombre ocurrió ante la solidez de las pruebas que se presentaron en su contra.

“De corazón, primeramente, pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, su señor padre y su señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, su hijo Marcelito, que le quitamos el derecho de tener un papá”, aseguró el sujeto durante la audiencia.

Y puntualizó que está “muy arrepentido ante Dios y ante la sociedad colombiana” y se comprometió a no volver a cometer delitos.

“Ciudad de Cartagena, al país de Paraguay, al Ministerio Público de Paraguay, pido disculpas, pido perdón. No pensé que con esto íbamos a causar tanto daño. No medí las consecuencias y me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir”, anotó.

Asimismo, indicó que ha “demostrado colaboración con la Fiscalía para resolver este caso, ya se ha podido ver que ha habido capturas en Colombia, Venezuela, Brasil”.

La Fiscalía detalló que en la investigación se estableció que Francisco Luis Correa Galeano “fungió como articulador del homicidio” del fiscal Marcelo Pecci.

“Contactó a los sicarios y a las personas que marcaron los movimientos del funcionario judicial, manejó los dineros para garantizar traslados terrestres y hospedajes, y consiguió y entregó el arma usada en el asesinato”, apuntó el ente acusador.

La Fiscalía sostuvo que “Correa Galeano reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego”.

Principio de oportunidad

Además, el ente investigador precisó que esta persona le pidió “el reconocimiento de la figura de principio de oportunidad, la cual será evaluada para su aplicación o de lo contrario el juez penal de conocimiento de Cartagena emitirá el sentido de fallo condenatorio”.

La decisión se conocerá el 17 de agosto de 2023.