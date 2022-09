¿Cómo estafaron al influenciador coreano en Cartagena?

Zion Hwang se convirtió esta semana en tendencia en las redes sociales por un video que él mismo público contando la amarga experiencia que vivió durante su estadía en Cartagena.

“Estaba en la playa nadando y salí a descansar y llegó una señora y me dijo: 'No, así se quema, espere, yo le regalo una cremita'. Después llegó otra señora y me empezó a hacer otro masaje y después de unos tres minutos, yo iba a pagarles, aunque dijeron que gratis, les iba a dar 50.000 pesos a cada una, cuando me dicen: 'No, son 600.000 pesos'", comentó el influenciador en entrevista con Noticias Caracol Ahora .

De igual forma, también habló de cómo fue su experiencia al llegar a Colombia, de su vida en Medellín y de los próximos proyectos que tiene en mente.

