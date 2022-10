Criminal entró a robar a la casa de una adulta mayor y terminó matándola a puñaladas

En el barrio San Martín, de Valledupar , una mujer de 63 años fue asesinada a puñaladas. El hecho fue cometido por un delincuente que entró hasta la vivienda de la víctima para robarle el celular.

Conforme a lo relatado por el hijo de la mujer, identificada como Nelly Margarita Caro, ella se encontraba durmiendo cuando sucedieron los hechos.

Publicidad

“El homicida entró a la vivienda de mi mamá para robarle el celular. Ella estaba dormida, se despertó y lo vio. El hombre para callarla le propinó varias puñaladas. Murió al instante. La trasladaron, pero se desangró”, aseguró el hombre.

Con tristeza, el sujeto manifestó a El País Vallenato que su progenitora vivía sola hace unos 10 años y que espera que la justicia actúe con prontitud y severidad en este caso.

“Ella era comerciante, era una mujer entregada a Dios. Que le den el mayor castigo a esa persona, no va a curar mi dolor, pero mi mamá no merecía esa muerte. No le hacía daño a nadie, vivía ahí sola, tenía más de 10 años viviendo aquí”, recalcó.

Entretanto, BLU Radio informó que el hombre señalado de perpetrar este crimen asumió su responsabilidad ante un juez y fue enviado a prisión.

Publicidad

Andrés Palencia, director de la Fiscalía en Cesar, manifestó que el detenido “es un reincidente en la comisión de delitos” y que en su prontuario se registran antecedentes por hurto y porte ilegal de armas.

Publicidad

Además, que estuvo en prisión en dos ocasiones, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos.