Cuatro años después, dos familias descubrieron que les intercambiaron a sus bebés al nacer

La increíble historia comenzó en marzo de 2016 en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla donde nacieron las dos niñas. El padre de una de ellas dice que, con el pasar del tiempo, veía algo extraño en su hija.

“Yo iba viendo a la niña que no tenía parentesco ni con la familia mía ni con la de la mamá”, comentó el padre de una de las pequeñas.

Reconoce que pensó que le habían sido infiel, por lo que tomó una decisión para salir de dudas.

“Le dije a la mamá que le iba a comprar unos zapatos en Barranquilla y me llevé a la niña, le hice la prueba de ADN y a los 10 días me entregaron los resultados y salió que era incompatible conmigo”, contó el hombre.

Luego, le hicieron la prueba a la madre de la niña y también salió incompatible. De inmediato, pidió información en el hospital sobre los partos de ese día y él mismo inició la investigación.

“Buscando en las redes sociales miré el perfil de una muchacha que había alumbrado el mismo día y tenía mucho parentesco. La niña en el perfil, apenas la vi, sentí una corazonada que me dijo que esa era mi hija”, relató el padre.

El comerciante de 44 años logró que la otra familia también se practicara la prueba de ADN, confirmando así el intercambio de las pequeñas al momento de nacer.

“Yo quisiera, si se pudiera, quedarme con las dos. Primero por aquella niña que yo he visto crecer y tengo aprecio por ella y por esta que siento que he perdido tiempo al no tenerla, quiero también compartir mucho con ella”, dijo.

Las familias afectadas iniciaron un proceso judicial contra el hospital.

“Busca precisamente la indemnización de los daños y perjuicios morales ocasionados a los dos grupos familiares y a los menores”, explicó Jairo González, abogado.

El padre y su familia piden ayuda profesional, pues manifiestan que son sentimientos encontrados que podrían causar afectaciones en las niñas.

En un comunicado, el ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla indicó que aportarán todas las pruebas que sean necesarias en la investigación para esclarecer el caso.

