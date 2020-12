“Dios me decía que esperara ahí porque mi esposa iba a salir”: sobreviviente de arroyo en Cartagena

Saúl Bechara narró los momentos de angustia que vivió junto a su esposa, Teresa Páez, y sus hijos de 14 y 17 años cuando quedaron en medio de un arroyo en el barrio El Campestre de Cartagena .

El pescador y capitán de lanchas recreativas dijo que, de un momento a otro, el taxi en el que viajaban se lo llevó el canal.

El vehículo “golpea con un poste y se llena de agua por dentro. Ya llevábamos el agua a la cintura y ahí decidimos salir del taxi para no ahogarnos dentro”, comentó.

Uno de los menores abrió la puerta del carro “y ahí la corriente nos saca a todos tres. Ahí me tiro más atrás a salvarlos, le dije a mi hijo que se calmara, que saliera, él salió. No me preocupé por mis hijos porque saben nadar, lo único es que me preocupé por mi esposa”, continuó en su relato.

El hombre de 38 años comentó que la corriente lo arrastró a una orilla y un testigo se lanzó al agua con un palo y lo ayudó a ponerse a salvo.

Según él, “Dios me decía que esperara ahí, que mi esposa iba a salir ahí y duré un ratico, cuando mi esposa salió me tuve que lanzar (…) no lo pensé dos veces para rescatarla”.

Bechara, oriundo de Tierrabomba, insistió en que “Dios nos protegió a todos cuatro” de morir o de sufrir lesiones, pues cuando bajó el caudal se encontraron piedras, varillas y llantas.

No culpó al taxista por lo que ocurrió, afirmando que no cometió alguna imprudencia y que “eso le puede pasar a cualquiera”.

La familia perdió la ropa que acababa de comprar para celebrar el grado de bachiller de Eddy Marcela, hija del pescador.