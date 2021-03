Drama en Baranoa: comunidad quiere desalojar a señora que le da albergue a 25 perros callejeros

En el municipio de Baranoa, Atlántico , una mujer que tiene un refugio de animales está viviendo un verdadero drama: sus vecinos no la quieren más en el barrio, en las próximas horas será desalojada y no sabe para dónde irse con sus 25 perros .

La comunidad se dio a la tarea de recoger firmas para que el albergue no funcione más en esa vivienda.

“Los malos olores. Ella sale en las mañanas y llega en la noche, hay olor de droga aquí, los vecinos se enferman por el olor a pudrición”, comentó un vecino.

Entretanto, Leidy Toloza, la representante del refugio, asegura que no sabe qué pasará con ella y sus animales después del desalojo.

“No he encontrado un lugar apto para los animales, algunos tienen discapacidades y otros están muy viejitos. Ellos necesitan un espacio apto para seguir rehabilitando sus vidas, que es parte del trabajo que hacemos nosotros. No sé qué voy a hacer con tanto animalito que he recogido”, indicó.

La Alcaldía de Baranoa ya tiene conocimiento de la situación.