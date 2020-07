Dueño de camión con pescado saqueado en Cartagena volvió a llorar, pero de felicidad

La imagen de Edwin García llorando al lado de su camión de pescado volcado en la vía Cartagena-Barranquilla conmovió al país. El hombre aseguraba, mientras se daba el saqueo, que ahora no tendría cómo trabajar. Pero la generosidad de otros lo sorprendería.

En un taller de Soledad decidieron ayudarlo y le repararon su camión.

“Estoy emocionado, es algo que no sé describir. Me enganché a llorar como un niño pequeño por la impotencia de no poder hacer nada. Hoy lloro, pero de alegría, por la emoción de tener otra vez el carrito, el sustento de la familia”, dijo Edwin García al ver de nuevo su furgón.

Luego de recibir el camión, García llamó a su esposa y le dijo que “salió mejor que antes, mejor que cuando me lo entregaron nuevo del concesionario”.

Ahora, este conductor volverá a las carreteras para seguir ganándose la vida.

Vea también: