Habitantes de La Guajira hacen un panorama de su situación a Petro: “Si compramos agua, no comemos”

Algunas comunidades de La Guajira realizaron una radiografía de la grave situación que viven. Este reporte será presentado ante el presidente Gustavo Petro, que estará dirigiendo con todo su gabinete en esa zona de Colombia. Los ciudadanos piden atención a dos conflictos: falta de agua y comida.



La radiografía de la crisis en La Guajira comienza con el llanto de familias wayú que han perdido a tres niños de 8 meses, un año y 4 años a causa de la desnutrición, que se abre paso en medio de las comunidades.

“Quisiera que el Gobierno nos ayude, más que todo con el agua para los niños, que sea potable. También la desnutrición, hay niños que mueren”, indicó Érica Epiayú, habitante de La Guajira.

Esta mujer está ubicada en una comunidad que se encuentra en cercanías al Cabo de la Vela. Ella narra cómo se sortean con una o dos comidas al día para los niños: “A veces nos toca hacer maíz y leche de chivo o vaca para el almuerzo. Es muy difícil allá, más que todo para los niños”.

Apartada del casco urbano de Riohacha está una mujer que intenta sobrevivir junto a sus dos hijos en medio de muchas dificultades. Su dilema diario son las necesidades. Ella asegura que el Gobierno debe poner la lupa en la situación.

“Si compramos agua, no comemos, y, si comemos, no hay agua. El agua que compramos no se puede tomar. Los niños tienen sarpullido, cólico, diarrea. Nos toca sobrevivir así”, dijo Jennifer Ariza.

Los ciudadanos aseguran que el presidente Petro debería atender las necesidades del pueblo. Dicen que el departamento está teniendo avances grandes en materia de desarrollo energético, pero las casas están sin servicios públicos.

“Hay energía eólica y estamos padeciendo la falta de energía. Mire cómo estamos, mire cómo dormimos en los patios, porque no tenemos ninguna clase de servicio ni luz”, sostuvo el ciudadano José Pinedo.

Desde la ONG Nación Wayú aseguran que la situación de esta etnia se agrava con el paso de los días.

“El panorama es desalentador y desolador. Estamos padeciendo necesidades en todos los aspectos: salud, primera infancia, territorio, desplazamiento forzado”, agregó José Silva, director de esa ONG.

Entre las situaciones que más preocupan están las muertes de niños por desnutrición. En lo corrido de 2023 se han registrado 39 decesos a causa de ese flagelo.