Incendio en Santa Marta destruyó 18 locales: desgarrador testimonio de comerciante afectado

Un incendio en Santa Marta que se desató hacia la 1:30 de la madrugada del martes 7 de diciembre, y que se prolongó durante unas dos horas, destruyó 18 locales de ropa y calzado en la galería del mercado público. Las llamas, al parecer, se originaron por un cortocircuito.

En ese mismo sector, hace tres años, otra conflagración también calcinó varios establecimientos. Comerciantes como Camilo García Giraldo afirman que “tenemos pérdidas que nos dejó el incendio pasado”.

Él narró que recibió una llamada a las cuatro de la mañana donde le informaban sobre la emergencia, pero cuando “llegué no pudimos hacer nada”.

“Las láminas se derritieron y cayeron encima de la mercancía y cogió fuego enseguida”, lamentó.

La primera hipótesis señala que las llamas se originaron por un cortocircuito, esto debido a que no hubo luz en la galería durante el lunes. El servicio de energía se restableció en la madrugada y se presume que eso provocó la chispa que desató el fuego.

El comerciante Camilo manifestó que por culpa del incendio en Santa Marta “perdimos todo, aquí les debemos a los pagadiarios, al banco, a familiares que nos prestaron dinero para que volviéramos a empezar”.

Publicidad

Dice que tras esta tragedia, que se da justo en la época del año donde esperaban recuperarse tras la pandemia, “ya no tenemos de dónde agarrar, no tenemos nada, necesitamos que nos ayude la Alcaldía, que se ponga la mano en el considere, nosotros no existimos, aquí hay mucha gente que no conoce esta galería y ahora mucho menos”.

Otro de los comerciantes arruinado por el incendio en Santa Marta, Ricardo Palacio, lloró desconsolado ante la impotencia.

Él se dedicaba a vender celulares y accesorios, pero de eso no quedó nada y ahora no sabe cómo saldar sus deudas: “No alcanzo a contar con los dedos de las manos y los pies, porque debo mucha plata”.

“¿Cómo vamos a hacer para pagar si no tenemos nada?”, dijo desesperado entre lágrimas mientas tomaba la mercancía calcinada.

“Estoy seguro de que ahorita vienen a decirnos ‘lo vamos a ayudar’, pero eso tiene que ser inmediato, tres días máximo (…) No es que vamos a firmar un papel de que nos van a ayudar”, expresó.

El comerciante afectado por el incendio en Santa Marta sostuvo que tiene cinco nietos y cuatro hijos que dependen de él económicamente, entre ellos “un hijo que está enfermo, le hacen diálisis día por medio, no puede hacer esfuerzo y es mayor de edad”.